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موضة - مصممون
تعاون بين جيامباتيستا فالي و اتش اند ام
    انسامد - 27 مايو / ايار - تم الإعلان عن بدء التعاون بين شركة اتش اند ام السويدية ومصمّم الازياء الإيطالي جيامباتيستا فالي خلال حفل علي هامش مهرجان كان السينمائي في مدينة كان الفرنسية.

    وستطرح الشركة نتيجة لهذا التعاون مجموعة من الأزياء في شهر نوفمبر 2019. لكن بعضا من القطع المحددة ستكون متوفرة بدءا من يوم 25 مايو على الموقع الإلكتروني لعلامة اتش اند ام وفي بعض المتاجر حول العالم.

    وتألقت كل من العارضة كندال جينر وكيارا فيراني على السجادة الحمراء بتصاميم من مجموعة بيتي الازياء الجديدة. وتم عرض بعض عناصر المجموعة خلال مهرجان كان، حيث أطلت كيندال جينر وكيارا فيراجني بفساتين من هذه المجموعة، مثل فستان التول الزهري الذي ارتدته كيندال مع الذيل الطويل.

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