ديور يجمع الذوق الفرتسي بالسحر الافريقي في مراكش

انسامد - 5 مايو - ايار - تلاقت قارتي اوروبا بافريقيا في قصر البادي بمراكش مع عرض مجموعة كريستيان ديور " كروز " والتي صممتها الايطالية مديرة قسم التصميم لدي ديور ماريا جراتسيا كيورى والتي طالما حلمت بالتواصل مع ثقافات الشمال الافريقي.



كانت ماريا ترغب دائما في ان تجعل صورة المغرب كنقطة التقاء بين البحر المتوسط و اوروبا و افريقيا ..تجعل من هذا البلد السراب الذي يلهم الفنانين الشعراء..الكتاب و المسافرين ..



كانت فكرة تقديم عرض كيوري لمجموعة كروز 2020 في مراكش طريقة لعبور ذاكرة بيت الازياء للوصول الي ايف سان لوران الذي كان اول مدير لقسم التصميم في كريستيان ديور و الذي ولد في وهران و وكان عاشقا للمغرب.



تتميز المجموعة بأقمشة رائعة مزينة بطبعات الشمع، وفساتين إمبراطورية دون أكمام مزينة بنقشة مهدبة بشكل رائع عند الخصر؛ سراويل يصل طولها إلى الكاحل منسقة مع السترات التي تميزت بألوانها وتفاصيلها. كما برز أيضاً أسلوب الحياكة المستخدمة لإنشاء أنماط بألوان متعددة في صنع العباءات وأردية الحرير المتدفقة مع الياقات الواسعة، الفساتين البيضاء المصنوعة من الدانتيل والتطريز الأنيق.



و قد تعاونت كيوري مع مصنع اقمشة يونيواكس في كوت ديفوار لوضع علامةديور و اعادة صياغة المناظر الطبيعية و كروت الحظ في الكوتشينة التي تزين الاقمشة.



