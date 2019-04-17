شركة باتا تحتفل بعيد ميلادها 125 في براغ

انسامد - 17 ابريل - نيسان - اختارت العلامة التجارية المشهورة للاحذية باتا مدينة براغ للاحتفال بالذكرى السنوية 125 لتأسيس العلامة ولتقديم احدث منتجاتها من الاحذية . و يقام عرض هذا العام تحت اسم " تطوير الطراز" و هو ما يمثل التحدي الاكبر لصغار المصممين واقيم علي الهامش عرضا للازياء و معرض لمنتجات الاحذية الخاصة بهذه العلامة المتميزة كما قامت باتا بالبث المباشر لهذا الحدث علي شبكات الانترنت.



و تقول بارباتي شادوفا مديرة مكتب التسويق لباتا " حرصت شركة باتا علي مدي السنين علي ضرورة ان يظل الافراد متوافقين مع ذواتهم دون ان يضطروا الي مجاراة قواعد الموضة و الجمال التي تفرضها وسائل الاعلام و هو ما عكسه عرض الازياء الذي اقيم في اطار الاحتفالات".



و تؤكد" لقد انعكس ذلك علي منصة العرض فلم تظهر الموديلات الكلاسيكية بل علي العكس مجموعة كبيرة من الموديلات التي تناسب النساء و الشابات و البنات الصغيرات و تعكس ثقتهن بانفسهن و فخرهن باجسادهن.



اما في المعرض فهناك مجموعة كبيرة من الموديلات التي تناسب النساء و الرجال بالاضافة الي بعض الموديلات التاريخية .

