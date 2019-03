ألبيرتا فيريتي تطلق مجموعة أزياء صديقة للبيئة

أنسامد - 29 مارس /آذار - أطلقت مصممة الازياء الايطالية ألبيرتا فيريتي مجموعة Love Me بالتعاون مع شركة Eco-Age معتمدة على مواد معاد تدويرها بمناسبة يوم الأرض.



وجاءت تلك المجموعة التي تم عرضها في لندن من الكشمير المعاد تدويره والقطن العضوي مع ملصقات بيئية ورسائل حب للأرض.



كانت ألبيرتا فيريتي قد دخلت في عالم الموضة الصديقة للبيئة في العام 2011 حيث تعاونت مع الممثلة البريطانية إيما واتسون. وتقول فيريتي إنها تحاول بدء عملية دمج الاستدامة في عملية الإنتاج بأكملها.



تتضمن مجموعة Love Me كنزة من الكشمير المعاد تدويره وتيشيرت من القطن العضوي مزينة بكلمات مثل Love Me أو Help Me، وبلوزات وسراويل. وستكون تلك المجموعة متوفرة من خلال الموقع الالكتروني لعلامة Alberta Ferretti ابتداءً من 15 أبريل، قبل أسبوع من الاحتفال بيوم الأرض.