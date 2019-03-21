جوتشي يعرض مجموعة كروز في متحف كابيتوليني

انسامد - 21 مارس - اذار - اعلنت علامة جوتشي ان عرض أزياء كروز 20 سيقام في متاحف كابيتوليني يوم 28 مايو القادم وهي واحدة من أبرز المعالم في روما و هي البلد الام لدار الازياء.



نعم بات الأمر مؤكداالآن وبعد انتهاء شهر الموضة، ينتظر صناع الموضة ومحبيها والعاملين بها ما سوف تقدمه العلامات التجارية الفاخرة والمحبوبة بين الجميع لمجموعات كروز 20. فسوف يكون هذا المكان جذاباً ومثالياً لالتقاط الصور ويرجع ذلك إلى خلفية المكان الرائعة التي تعرض عدد كبير من التماثيل الرومانية وأعمال الفن الراقي لعصر النهضة.



تم اختيار هذا الموقع بناءً على عشق مدير الدار أليساندرو ميشيل وولعه بمعالم وآثار العالم القديم. كما أنه يرى هذا المكان حافلاً بالذكريات ويذكره بطفولته.



وتقع هذه المتاحف على تلّة كابيتولين Capitoline Hill التي توفّر إطلالة فريدة من نوعها على تاريخ روما القديم الذي يعود إلى قرون مضت من خلال مجموعة من القطع الأثرية.



