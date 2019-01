علامة أزياء سعودية جديدة

انسامد - 7 يناير - كانون ثاني - اعلنت - A For Anonymous ، وهي علامة الأزياء السعودية الجديدة، بدايتها في عالم الموضة والأزياء من خلال ابتكار تصاميم ال «تي شيرت» الفريدة من نوعها والغريبة بعض الشيء لقد عرفت العلامات التجارية السعودية للأزياء ازدهاراً كبيراً، وآخر من وصل إلى القائمة هو علامة A For Anonymousالتي تحتفي بفرادتها بأزياء الشارع، إضافةً إلى التنوّع والأزياء والمعتقدات والشعر من خلال تصاميم «تي شيرت» لكلَا الجنسين، مصممة في المملكة العربية السعودية.



تتضمن أول مجموعة من A for Anonymous، مزيجًا رائعاً من الأشكال المرسومة باليد والرسومات والخط، مع إلهام من مؤسّسة العلامة، مريم نهال.



ومع عدد محدود من كل تصميم، تتضمن القطع الحصرية كلمات باللغات اليابانية والسنسكريتية والكلمات العربية، حيث تعرض كل منها هوية فريدة.



ومن الجدير ذكره أن العلامة السعودية A For Anonymous للمصممة مريم نهال متوفّرة في بوتيك General 3am في حي دبي للتصميم.