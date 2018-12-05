فيرساتشى يتحد مع مايكل كورس

أنسامد - 5 ديسمبر/ كانون الأول/ -" فيرساتشى يعود من جديد" هكذا انطلقت علامة فيرساتشى بثوبها الجديد بفكرة إعادة تصميم أشهر فساتينها التى ارتدتها الفنانات، وذلك بعد وضعها الجديد كدار أزياء مملوكة للولايات المتحدة بعد إعلان العلامة أنها بيعت لشركة "مايكل كورس" مقابل 1.64 مليار جنية إسترلينى .



وقالت "دونتيلا فيرساتشى" التى حافظت على أسهم الشركة منذ توليها إدارتها بعد وفاة شقيقها "جيانى فيرساتشى" إنها تريد أن تأخذ تراث ميلان ودمجه مع استايل نيويورك.



وبالفعل ظهرت معظم العارضات مثل "جيجى حديد" بملابس فرساتشى الشهيره ممزوجة باستايل نيويورك سيتى مرتديات تيشرتات مع أحذية رياضية. لكن ما لفت الأنظار هو استرجاع " دونتيلا " لفساتين فرساتشى الشهيرة مثل الفستان الأخضر الذى ظهرت به عارضة الأزياء والممثلة Amber Valletta وهى أيضا من ارتدته على منصة فرساتشى فى عرض كوليكش الربيع سنة 1999، وظهرت به جينفر لوبيرز فى حفل جرامى سنة 2000 بشكل رائع جعل الفستان حتى الآن يعتير علامة أساسية لفرساتشى.



