طبعة النمر أبرز صيحات الموضة في 2019

أنسامد - 20 أكتوبر / تشرين الأول / - طبعة النمر تعدّ من صيحات الموضة الجريئة والجذابة، ونلاحظ أنها لا تلبث أن تخرج من الموضة، لتعود سريعًا وتتصدر القائمة، وقد كانت من الأكثر رواجًا في موسم خريف وشتاء 2018-2019 وشاهدناها على مختلف منصات العروض والتصاميم، وعلى ما يبدو أنّ النجمات عشقن هذه الصيحة التي تُبرز الأنوثة بطريقة لافتة، واعتمدنها في مختلف مناسباتهنّ الرسمية والكاجوال، وفي حال كنتِ من عشاق موضة طبعة النمر، أنصحكِ أن تستوحي اطلالات من النجمات العربيات والعالميات فيها.



عدد كبير من النجمات العربيات والعالميات اعتمدن طبعة النمر بطرق وأساليب لافتة