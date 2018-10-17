التركي رشيد بازيبالي يقدم عرضه لربيع و صيف 2019

انسامد - 17 اكتوبر - تشرين الاول - ضمن فعاليات اسبوع مرسيدس بنز في اسطنبول اطلق المصمم الشهير رشيد بازيبالي مجموعته الجديدة لربيع و صيف 2019 و ذلك ضمن علامته التجارية للالبسة الجاهزة.



تم اطلاق المجموعة خلال عرض ضخم و مبهر حيث قدم رشيد مجموعته المكونة من 40 قطعة قدمتها 35 عارضة ازياءمن بينهن عارضة الازياء التركيةالاسكتلندية اليف كارسلي التي تقدم المقاسات الكبيرة حيث عرضت فستان بمقاس 44 .



تنوعت الالوان ما بين الاحمر و الرمادي و الكحلي كما تراوحت المقاسات ما بين 36 الي 44 .كما تميزت موديلاته بالجرأة .



حضر العرض عدد كبير من النجوم و اثنوا علي ذوق رشيد و كذلك كنزو تاكادا المصمم الشهير الذي قام بتهنئة رشيد بعد نهاية عرضه.



