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موضة - مصممون
التركي رشيد بازيبالي يقدم عرضه لربيع و صيف 2019
    انسامد - 17 اكتوبر - تشرين الاول - ضمن فعاليات اسبوع مرسيدس بنز في اسطنبول اطلق المصمم الشهير رشيد بازيبالي مجموعته الجديدة لربيع و صيف 2019 و ذلك ضمن علامته التجارية للالبسة الجاهزة.

    تم اطلاق المجموعة خلال عرض ضخم و مبهر حيث قدم رشيد مجموعته المكونة من 40 قطعة قدمتها 35 عارضة ازياءمن بينهن عارضة الازياء التركيةالاسكتلندية اليف كارسلي التي تقدم المقاسات الكبيرة حيث عرضت فستان بمقاس 44 .

    تنوعت الالوان ما بين الاحمر و الرمادي و الكحلي كما تراوحت المقاسات ما بين 36 الي 44 .كما تميزت موديلاته بالجرأة .

    حضر العرض عدد كبير من النجوم و اثنوا علي ذوق رشيد و كذلك كنزو تاكادا المصمم الشهير الذي قام بتهنئة رشيد بعد نهاية عرضه.

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