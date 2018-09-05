مايكل كورس يطلق مجموعة جديدة من وحي الصحراء

انسامد - 5 سبتمبر - ايلول - طلقت دار مايكل كورس مجموعة مايكل مايكل كورس الجديدة المستوحاة من رومانسية الصحراء والسحر البوهيمي.



أشكال انسيابية، أنماط "بايسلي" وشراريب تعكس أجواء الغرب الأميركي. يبرز اللونان البني الفاتح والبني الجوزي الترابيّان الحياديّان إلى جانب درجات الأزرق. قميص مطبّع يُبرز طابع الستينيات والسبعينيات، وكنزة مفتوحة ضخمة وفساتين مريحة.



سحر بوهيمي تنانير مع كشاكش وفساتين فضفاضة مع طبعات بنمط طبعات من وحي الطبيعة. يضفي تطريز الذهبي والجاكار البرّاق طابعاً غنياً.



وتتباين الأنسجة المترفة من المخمل والفراء غير الطبيعي مع الأقمشة الرقيقة. تنتقل هذه المجموعة الفاخرة في أساسها إلى مزاج أكثر روعةً مع لوحة أحادية اللون من الأسود والرمادي، وتزداد حيوية مع لمسات من الرأس إلى القدمين بلون أزرق مائل إلى الخُضرة