انطلاق أسبوع "الفن والموضة" العربي بفستان من خيمة للاجئين

أنسامد - 7 أغسطس/ آب/ - بلحظات مؤثّرة تحمل الكثير من المآسي والآلام، انطلقت فعاليات أسبوع "الفن والموضة" العربي في مدينة لندن البريطانية بفستان مصنوع من خيمة كانت تحوي عائلة سورية لاجئة في مخيم الزعتري بالأردن.



وحضر الافتتاح ممثل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في بريطانيا، غونزالو فارغاس ليوزا.



وقالت هيلين ستوراي مصممة الثوب والباحثة البريطانية في مجال تصميم الأزياء حينها: "نستخدم الموضة للتعبير عن مسألة أكثر إلحاحًا، عن أزمة تعنينا جميعًا".



وأضافت: "من المهم لي أن للثوب تاريخًا، وأنه كان فعلًا ملاذًا لعائلة، وأعتقد أنّ هذه القصة هي التي تترك صدًى في نفوس الجمهور".



وكانت المصممة هيلين ستورايت قد عرضت الفستان، ضمن فعاليات "الإغاثة والتطوير" في دبي، خلال آذار الماضي.



