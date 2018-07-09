المصمم المصري العالمي هاني البحيري في اسبوع الموضة الفرنسي

انسامد - 9 يوليو / تموز - خطف مصمّم الأزياء المصري العالمي هاني البحيري، على مدى يومين متتاليين، أنظار مشاهير العالم خلال تقديمه أحدث سواريهات وفساتين زفاف خريف وشتاء 2019 التي افتتح بها فعاليات الـ"أورينتال فاشون شو" ضمن أسبوع الموضة الفرنسي منفردا.



وفي اليوم التالي قدّم عرضا آخر بمشاركة عدد من بيوت الأزياء العالمية، وذلك داخل قاعة الاحتفالات بقصر "crillon".وحضرت النجمة الفرنسية إليسا باي، والفنانة الأميركية ديفا إفاري، حرم إيهاب بدوي سفير مصر لدى فرنسا، بالإضافة إلى عدد كبير من أبناء الجالية العربية ومشاهير ممن أشادوا بعرضي البحيري.



وتنوّعت سواريهات البحيري ما بين القصيرة المشغولة التي تعتمد على الـ"hand made"، التطريز عالي الجودة وتميز تطريز السواريهات بالكامل من الكريستال، الماس، الـ"سواروفسكي" و"الخرز".وقدّم البحيري سواريهات مطرزة مع الفرو والقطيفة والورد والفساتين الفضفاضة على غرار موضة القرون الوسطى وفترتي الأربعينات والخمسينات التي تبرز أناقة وأنوثة المرأة واستخدم خامات من أقمشة التفتا.



كان القائمون على تنظيم أسبوع الموضة الفرنسي أسندوا لمصمم الأزياء المصري العالمي هاني البحيري منذ الموسم السابق مهمة تقديم عروضه منفردا دون أن يشاركه أي من بيوت الأزياء باعتباره ضمن أبرز مصممي الأزياء العالميين، مثل "إيلي صعب"، "شانيل" و"ديور" وعقب حفلة الافتتاح التي تألق بها البحيري لموسم خريف وشتاء 2019 قدم البحيري عرضا آخر في اليوم التالي بمشاركة عدد من بيوت الأزياء العالمية وجيجي لاروز.



وحرص البحيري الذي يعد سفيرا للموضة المصرية والعربية على وجود شركاء النجاح في عرض أسبوع الموضة، منهم خبير التجميل العالمي محمد الصغير وعادل سالم الذي يوفر له جودة الأقشمة الأوروبية مع صناعة مصرية.



