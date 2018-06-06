حقائب العلامة الايطالية بوتيغا فينيتا في دبي

انسامد - 6 يونيو / حزيران - إن كنتِ توجّهتِ إلى دبيّ مول مؤخراً فحتماً رأيتِ القسم الجديد في المول والمتاجر الفخمة ومن أبرزها متجر بوتيغا فينيتا الرائع. إن كنتِ لم تزوري المتجر توجّهي الآن وتحديداً لأنّها فرصتك كي تلقي نظرة على أجمل حقائب بوتيغا فينيتا، هذه العلامة التي تحتفي بأشهر حقائبها وتعرضها في متجر بوتيغا فينيتا في دبيّ مول من الأوّل من شهر يونيو وحتى الثالث منه.



بين حقائب كابات ذات الحجم الكبير وكلاتشات ذي نوت الأيقونيّة والتاريخيّة للعلامة، ستدهشك حقائب بوتيغا فينيتا فحقائب كابات مصنوعة بأسلوب مغروس تعكس مهارة حرفيّة عالية وهي أوّل حقائب صمّمها المدير الإبداعي للعلامة، توماس ماير وذلك عام 2001، هذه الحقائب التي تعكس روح العلامة وتدلّ على حرفيّة العلامة.



في المقابل، تأتي حقائب ذي نوت لتشكّل تصميماً آخر مفضّل لدى العلامة وقد أبصرت النور في الثمانينيات ومنذ ذلك الحين باتت هذه الكلاتشات أيقونيّة بالنسبة إلى العلامة والسبب شكلها المثالي ووظائفها الواضحة. أيضاً، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ هذه الكلاتشات شكّلت نقطة الانطلاق لابتكار تصاميم أخرى تتميّز بنفس خاصيّة الإغلاق ومنها نذكر حقائب سيتي نوت وأولمبيا نوت.



