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الزي الرسمي لمضيفات اليطاليا من البيرتا فيريتي
    انسامد - الاول من يونيو / حزيران - من غير الغريب أن تتخطّى دار البيرتا فيريتي حدود الموضة وتختبر أفكارها خارج منصّات العرض وأسابيع الموضة. وللاحتفال بعرضها المزدوج لمجموعة ريزورت 2019 الحصريّة، أسدلت كلّ البيرتا فيريتي و اليطاليا الستار عن تعاونهما المشترك، وهو عبارة عن زيّ موحّد خاصّ بمضيفات الطيران العاملات لدى شركة الخطوط الجوية الإيطاليّة.

    وصرّحت البيرتا فيريتي علي موقع مجلة ماري كلير أنّ "هذا المشروع فريد من نوعه وحماسيّ، وأنا خضته من قلبي منذ البداية. أنا سعيدة للغاية لتقديم رؤيتي لشركة الطيران الايطالية اليطاليا في أسبوع الموضة في ميلانو
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    الثلاثاء 10 إبريل

    غزة، دعوة للسلام من البابا فرانسيس
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    غزة، دعوة للسلام من البابا فرانسيس

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