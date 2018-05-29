علامة انجي باريس تقدم موديلات العيد

انسامد - 29 مايو / ايار - تقدم علامة انجي باريس مجموعة الكابسول الأولى لها المخصصة للعيد السعيد، لتكون كل سيدةٍ على أتم الاستعداد للاحتفال بالمناسبة بأبهى وأرقى إطلالة.



قامت علامة الموضة الأيقونية هذه بابتكار 3 فساتين مبهرة حصرية بمتاجرها في دبي مول والكويت والرياض... وهي مصممة بأسلوبٍ يتماشى مع رؤية العلامة بتقديم خيارات راقية وأنيقة لزبوناتها. مع هذه الفساتين ستكون سيدة انجي باريس دون أدنى شك محط الأنظار هذا الموسم بفضل ألوانها المميزة المستوحاة من طبيعة الشرق الأوسط وقصاتها الملفتة المستلهمة من الستايل الفرنسي الراقي. توازن التصاميم بشكلٍ مثالي بين الفخامة والتقاليد، في حين تضفي خامة اللاميه المحبوكة مع الداماسيه الفاخر لمسة من الترف إلى التصاميم المحافظة. كذلك، تم تصميم الياقات بشكلٍ غاية في الأنوثة والبساطة والرقي وتمت إضافة لمسات تزيينية رائعة مثل الأنشوطات المسطحة على الياقة والخصر.



يحرص بيت الازياء على منح زبونتها خيارا إضفاء لمساتها الشخصية على فستانها الخاص لتجعله أكثر سحراً ورقياً، يمكن إضافة تطريزات فنية مصممة مسبقاً من كريستال سواروفسكي ويمكن لكل سيدة أن تختار مكانها على الفستان ليكون أكثر تفرداً وملاءمةً لذوقها. من خلال مجموعة الكابسول الخاصة بالعيد ، تستمر المصممة إنجي شلهوب بالتعبير عن حبها للشرق الأوسط وللستايل الفرنسي الراقي من خلال تصاميم تتناغم بكل سلاسة وأناقة مع تقاليد وتراث المنطقة.



