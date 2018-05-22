مصممة عربية تقدم العباءات للسهرات الرمضانية

انسامد - 22 مايو / ايار - تقدم مصممة الازياء حصة العبديلي بمناسبة شهر رمضان مجموعة من العباءات السادة والمنقوشة وتلك التي تحفل بطابع مغربي (القفطان) أو الخليجي أو الفلسطيني المطرز وما إلى ذلك من أوجه عباءات متداخلة.



و تقول علي صفحتها علي فيسبوك ان هذه العباءات تتمتع بنقوشات مناسبة وأنيقة وألوان متنوعة، ولعل المخمل هو الأنسب، سواءً كان هو الأسود أو البني أو الكحلي أو الخمري، كما أن بوسعكِ استخدام اللونين البيج والكريمي، وإدخال مزيد من التفاصيل مثل الدانتيل والساتان إليها. اما بالنسبة للخامات لديكِ خيارات كثيرة لارتداء العباءات في رمضان، سواءً كان هذا بخامات خفيفة أثناء الطبخ وممارسة النشاط اليومي أو حتى الذهاب للعمل أو أثناء الليل والولائم والسهرات الرمضانية، وبألوان أكثر جرأة وتألقاً مثل الخمري والأحمر والذهبي والفضي.



اختاري الخامات التي تريدين من قبيل المخمل او الدانتيل أو الساتان أو الحرير الطبيعي أو الكتان أو القطن، بحسب ما ترغبين، وتأكدي من كون تفصيلة العباءة مناسبة لجسمكِ.



لا تختاري الدانتيل أو الشيفون للأيام العادية والنهارات، بل اقصري الاستخدام على الفترة المسائية والسهرات. تجنبي انتعال الكعب غير المريح في نهارات رمضان وإن كنتِ ترتدين العباءات لنهارات العمل. بإمكانكِ اختيار القفطان المغربي بخامات باردة مثل الساتان، وسيكون في حينها مثالياً لليالي رمضان وسهراته. المخمل جيد أيضاً ويعمل على تدفئة الجسم ومنحه لمسة من الفخامة والأناقة والرقي، لكن إن لم يكن هذا في نهارات رمضان بل في مساءاته.



تعمدي اختيار الشالات المناسبة لهذه العباءات، واجعليها بخامات متناسبة مع خامة العباءة. مثلاً، لا تختاري العباءة المخمل مع الشال الشيفون، بل اختاري شيئاً متناسقاً.



الكتان قد يحتاج الي الكيّ. لذا، فإن الأمثل هو اختيارها للسهرات والمناسبات التي لا يوجد فيها جهد كثير وحركة كثيرة؛ لما يسببه من حرارة عالية .



