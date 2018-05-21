هاني البحيري في مهرجان الموضة الإسباني

انسامد - 21 مايو / ايار - شارك مصمم الازياء المصري المعروف هاني البحيري في مهرجان الموضة العربية الذي اقيم امس في مدينة مدريد عاصمة اسبانيا .



قدم هاني البحيري في عرضه السنوي الثامن الذي أقيم مساء الأحد، 60 فستانا بعضها تعرض لأول مرة بالاضافة إلى المجموعة التى شارك بها في عرضي أزياء نابولي وباريس مؤخرا حيث تميزت تصميماته بالبساطة و الرقي .



شارك البحيري - المعروف بانه مصمم ازياء النجمات العرب - في مهرجان حوض البحرالمتوسط بنابولي حيث تسلم جائزة أفضل مصمم أزياء هوت كتور بالشرق الاوسط من عمدة نابولي وميس انتركونتينينتال 2006 .- شارك في مهرجان اسبوع الموضة بايطاليا الذي شارك فيه: شانيل فالنتينو- سكادا .



كما حصل على جائزة اسبوع الموضة الدولي بروما 2006وتم تكريمه من وزارة الثقافة الايطالية والفنون الجميلة و شارك بمهرجان الموضة الايطالي 2007 ، كما حصل على جائزةالطبق البلاتيني من جماعة الفنون الجميلة ووزارةا لثقافة الايطالية.



شهد عالم الأزياء والفن والموضة بإسبانيا ميلاد نجم جديد سطع إسمه خلال الأيام الماضية بمدينة مدريد الأسبانية، وهو مهرجان الموضة الإسباني العربي بمدريد، الذي يقام تحت رعاية وزارات الثقافة والسياحة والصناعة الإسبانية، بملعب سانتياغو برنابيو في مدريد.



والمهرجان الذي يقام تحت أشراف جمعية "بين الثقافات" برئاسة سمية أقبيب، وحضره عدد كبير من القيادات العربية بإسبانيا، كما شهد تواجد دولي كبير حيث شارك به خمس دول من بيهم أربع دول عربية وهم "مصر والسعودية والإمارات والمغرب" بالأضافة إلى أسبانيا البلد المضيف للمهرجان.



