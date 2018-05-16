زهير مراد مصمم ازياء لبناني تختاره نجمات العالم

انسامد - 16 مايو / ايار - يعتمد مصمم الازياء اللبناني العالمي زهير مراد على تصاميم التول المنفوشة، بتصميم السندريلا، لتغطية الجزء السفلي بالكامل، والدانتيل الشفاف في الجزء العلوي، مع تطريزات الترتر اللامعة .



تتميز تصاميم مراد انها بشكل خاص تتناسب مع الحفلات والمهرجانات الكبيرة.



من بين النجمات اللاتي ارتدين تصاميم مراد .. كايلي مينوغ و أوليفيا وايلد،سيلينا غوميز ،مايلي سايرس ،جينيفر لوبيز، بليك ليفلي، تايلور سويفت ، كريستينا أغويليرا و باريس هيلتون و كثير من المشاهير .



زهير مراد هو مصمم أزياء لبناني ولد في بيروت، درس فيها الأزياء والفن، في عام 1995 افتتح أول مشغل له في بيروت ,وفي العام 1999 اطلق أول مجموعة الهوت كوتور للأزياء الراقية في العاصمة الإيطالية روما ضمن اسبوع الموضة.



توجه مراد في العام 2001 إلى باريس لتقديم مجموعته للأزياء الراقية. في عام 2006 انضم زهير مراد مؤقتا إلى شركة مانجو للأزياء لتنفيذ مجموعة بعنوان " مانجو - مجموعة مراد" .



يعتبر زهير مراد من ضمن المصممين الكبار، واسمه ينافس كبار المصممين العالميين مثل فالنتينو وجورجو أرماني.



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