باليه:سايتو مصصم أزياء المطربين في أوبرا القاهرة

أنسامد - 7 مايو/آيار - قام مصصم الأزياء الإيطالي جينالوكا سايتو بتصميم ملابس باليه يعرض للمرة الأولى هذا الأسبوع في أوبرا القاهرة وهو باليه "لا بايير" للمؤلف الأسترالي لودونج مينوس من القرن التاسع عشر وقام بتصميم الرقصات القرنسي ماريوس بيتيبا.



ويمتلك سايتو ورشة في ميلانو، وهو معروف بتصميم ملابس نجوم الغناء مثل Renato Zero, Ornella Vanoni, Max Gazzé, Loredana Berté Patty Pravo. وكان ساتيو ساتيو قد صمم لأوبرا القاهرة قبل 3 سنوات ملابس أوبرا "كوبيليا" التي لاقت نجاحا كبيرا. وهذا العام قام بتجربة موضوعا مستوحى من الهنود "لا بايير".. معبد الرقص". وعندما سأل إلى أي مدي أثرت التقاليد الإسلامية على إختيار الأزياء قال ساتيو في تصريحات لأنسا" أن المهمة لم تكن صعبة جدا، لم يتطلب الإلهام "الهندي" حلولا جريئة للغاية من حيث العري".



وكشف المصصم "بالطبع، أنا أتكلم عن المحظيات والحريم، والراقصات الإيطاليات أو اليابانيات فقط، أو على الأقل غير المسلمات، رقصن مع الكشف عن منطقة السرة".



وأضاف "وبالنسبة للآخرين، فإن الحل الوسط المناسب كان صنع غطاء بلون الجلد من الليكرا الذي يعطي إنطباعا بالجلد لكنه يحترم الحاجة إلى غطاء مناسب لهذا الموضع".



