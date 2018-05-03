أزياء راقية وعبايات لاطلالتك الرمضانية من كارولينا هيريرا

انسامد - 3 مايو / ايار - تقدم دار سي اتش كارولينا هيريرا مجموعة محدودة وخاصة للمرأة العربية وكل سيدة تبحث عن إطلالة محتشمة تلائم خصوصية الشهر الفضيل، حيث ابتكرت المصممة نسخة حصرية من ثلاثة قفاطين مختلفة من الحرير بألوان جمعت بين حيوية الصيف ورتابة مناسبات رمضان.



تحوّل كشاكش وأزرار الأكمام إلى جانب المجوهرات و الإكسسوارات وتفاصيل أخرى كلُّ واحدة من هذه القطع إلى الخيار المثالي للمناسبات الأكثر خصوصية.



حيث حرصت المصممة على تقديم خيارات متكاملة لتحصل السيدة على إطلالة ساحرة متناسقة تماماً.



و تتميز مجموعة كارولينا هيريرا لشهر رمضان المبارك، بتصاميم خاصة بمنطقة الشرق الأوسط، تنوعت بين أزياء راقية وعبايات مميزة. وما يميز مجموعة العبايات الجديدة من كارولينا هيريرا انها كلها جاءت باللون الأسود بالكامل أو مقلمة باللون الأبيض، كما تميزت هذه العبايات بالأقمشة االمستخدمة فيها مثل قماش الدانتيل والكريب وغيرها.



اما مجموعة الأزياء فقد جاءت بألوان صيفية مميزة، مثل البرتقالي، الزهري، الأزرق، والأحمر، وقصات وتصاميم محتشمة تناسب الشهر الفضيل والمرأة المحجبة، وقد رأينا تنوع في القطع بين تنانير نُسقت مع قمصان خية محتشمة، وفساتين ذات ألوان مميزة وصيفية، وغيرها.



