مايكل كورس تطلق مجموعة خاصة بشهر رمضان المبارك

انسامد - 26 ابريل / نيسان - أعلنت مايكل كورس عن إطلاق مجموعة خاصة من الملابس والإكسسوارات الرائعة للاحتفال بشهر رمضان المبارك. حيث قدمت الدار ابتكارات رائعة من بينها حقائب يد حصرية بمنطقة الشرق الأوسط خلال شهر رمضان المبارك.



في ثلاثة ألوان فاخرة وحصرية - أزرق أدميرال، أحمر زاهٍ وأصفر الشوفان - تُعتبر حقيبتنا Mercer Studio عصرية وراقية في نفس الوقت. يتعزز الجسم من جلد محبوك بلمسات أخيرة ناعمة ومسكات علوية، في حين يوفر القفل على شكل حلية والقابل للنزع المزيد من التميّز.



تكتمل هذه الحقيبة متعددة الاستخدامات والتي تُحمل عبر الجسم مع حزام لحملها بالكتف، وتنتقل بكل سهولة من النهار إلى ما بعد ساعات العمل..



من بين العناصر الحصرية الأخرى في المجموعة الصغيرة تبرز حقيبة Jade clutch في أزرق أدميرال، أحمر زاهٍ وأصفر الشوفان. وسيتم أيضاً تقديم تصميم بلون ذهبيّ معدني للاحتفال بهذه المناسبة. بفضل الحزام القابل للنزع وعلى شكل سلسلة مترابطة، تتحوّل Jade clutch إلى حقيبة تُحمل بالكتف لتصبح الإضافة المثالية لسهرة في الخارج.



وإلى جانب تصاميم الزهور، تسمح الحرفية الماهرة والراقية لهذه القطعة بترك انطباع قوي ومرهف.



ولكي تكتمل هذه المجموعة الصغيرة والخاصة بشهر رمضان المبارك، هناك حقيبة Barbra clutch وحاملة البطاقات من الجلد Jet Set، وتمتاز كلتاهما بتصاميم معقّدة لزهور من جلد بلون معدني رائع تم ذكرها سابقاً. كذلك، هناك قفطانان أنيقان بتصميم متواضع وبلون أزرق بحري، زيّن واحد منهما بطباعة لرقائق ذهبية فاخرة ليضمن أناقة شاملة من الرأس حتى القدمين، في حين يضع الصندالان Cayla وPaloma اللمسات الأخيرة على كامل الإطلالة.



ستتوفر هذه المجموعة الصغيرة في المتاجر ابتداءً من شهر مايو.



