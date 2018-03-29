مصمّمات أزياء سعوديات تصاميمهن المميزة

انسامد - 29 مارس / اذار - مع اقتراب موعد أسبوع الموضة الأوّل من نوعه في الرياض وبعد خبر الإعلان عن هذا الحدث خلال أسبوع الموضة اللندنيّ لشتاء 2019، اخترنا أن نسلّط الضوء قليلاً على أهمّ وأشهر وأبرز مصمّمات أزياء سعوديات، استطعن أن يحقّقن شهرة في العالم العربي وأن يستقطبن انتباهاً عالمياً، أقلّه لبعضهنّ.



الأسبوع القادم وتحديداً من السادس والعشرين وحتى والواحد والثلاثين من شهر مارس الحالي، سنكون على موعدٍ مع عروض أزياء تكون بمثابة فرصة حقيقيّة للمواهب السعودية الشابة وذلك في الدورة الأولى لأسبوع الموضة في الرياضي.



اروي البناوي من أبرز أسماء مصمّمات الأزياء السعوديات تحديداً، اسم أروى البناوي الذي تعرّفنا عليه أوّلاً خلال فاشن فوروود أي من دبيّ، هذه المصمّمة التي تدرك فعلاً كيف تحاكي المرأة العصريّة والشابة والتي تحبّ الإطلالة البسيطة والعمليّة والتي تعكس أسلوب متميز .



فما يميّز أروى البناوي كثيراً هو ذاك الحسّ الذي يعكس قليلاً أسلوب المرأة الرجل إذ تعتبر البدلة الرسمية القطعة الأبرز والأشهر لديها، هذه القطعة التي لا تقدّمها أروى عادية وبلونٍ أسود مثلاً إنما بألوانٍ فرحة وقويّة وبنقشات مختلفة ومميّزة حتى أنّ جديدها ضمّ شعارات مطبّعة تعكس عبارات معيّنة مميّزة وملفتة، عبارات تدعم المرأة وتجسّد حياتها واهتماماتها.



رزان العزوني في المقابل، يأتي اسم رزان العزوني ليكون اسماً آخر يدلّ على موهبة سعوديّة بارعة في عالم تصميم الأزياء. عرفنا اسم رزان أيضاً من دبيّ إذ ترتدي من تصاميمها العديد من مؤثرات الموضة والنجمات وما يلفتنا في أزياء رزان تركيزها على تقديم الفساتين الأنيقة والتصاميم الأنثويّة فيأتي التطريز في معظم الأحيان، سيّد الموقف ونرى في تصاميمها تركيزاً أيضاً على اللون الذهبيّ والألوان الأساسيّة كالأسود والأبيض والبيج والألوان الباستيليّة أو الملكيّة كالأحمر.



نورا الشيخ حاول المصمّمة السعوديّة، نورا الشيخ أن تقدّم تصاميم تحاكي المرأة العربيّة التقليديّة العصريّة أي تلك التي تحبّ أن تحافظ على أسلوبٍ تقليديّ كلاسيكيّ إنما بلمسة عصريّة وقصّات تعكس الأسلوب الهندسيّ وإطلالات منسّقة بأكثر من لونين.



سديم أخيراً، نسلّط الضوء على اسم سديم الشهال والتي تقدّم لنا علامة التي تعرّفنا عليها أيضاً من عروض فاشن فوروورد، هذه المصمّمة التي تقدّم تصاميم عصريّة أيضاً وتتميّز ببساطتها من حيث القصّات والألوان إذ نراها خالية من التطريز والنقشات في معظم الأحيان لا سيّما تصاميم المجموعة الأخيرة التي أتت مستوحاة من البحارة.



