كريستيان لوبوتان في معرض يحتفل بالمرأة الإماراتية

أنسامد - 16 مارس/اذار - قدمت Christian Louboutin مؤخراً النسخة الخامسة من مجموعتها من الأحذية ذات الألوان العارية، وبهذه المناسبة تنظم هذه الدار الفرنسية العريقة في مجال تصميم الأحذية الفاخرة معرضاً لصور تحتفل بالمرأة في الإمارات العربية المتحدة وتسلط الضوء على تصاميم Louboutin الجديدة، حسبما ذكر موقع العربية نت.



شكل إطلاق أول مجموعة Nude Collection في العام 2013 ثورة في عالم الأحذية. فقد كان الهدف منها تصميم أحذية بتدرجات تتناسب مع كافة ألوان البشرات من الفاتحة جداً إلى الداكنة جداً مروراً بالتدرجات المتوسطة. لاقت هذه الفكرة استحسان النساء في مختلف أنحاء العالم مما دفع بالمصمم كريستيان لوبوتان إلى إصدار مجموعات دورية من هذه الأحذية القريبة بألوانها من لون الجلد بتدرجاته المتعددة.



وبمناسبة إطلاق Nude Collection 2018 في الشرق الأوسط، تنظم دار Louboutin معرض صور لنساء مؤثرات في الإمارات العربية المتحدة ارتدت كل منهن التصميم الذي يناسب لون بشرتها من هذه الأحذية.



تميزت التصاميم الجديدة من مجموعة Nude Collection باختلاط الجلد الطبيعي مع مادة الـPVC الشفافة التي تزينت بحبيبات الستراس البراقة مما أضفى لمسات مشرقة على الألوان الحيادية للأحذية.



السيدات اللواتي ظهرن في الصور المعروضة تم اختيارهن بعناية لدورهن المؤثر في المجتمع الذي يعشن فيه، وأبرزهن: مصممة الأزياء الإماراتية علياء خان، مدونة اللياقة البدنية النيجيرية جبيمي جيوا، المؤثرة منال بن سعيد، مدونة الموضة لينا الغوطي، سيدة الأعمال مريم البدر، سيدة الأعمال سلامة محمد والدكتورة صالحة عفريدي المتخصصة في علم النفس العيادي.



افتتح هذا المعرض في 15 من الشهر الجاري في دبي مول وسوف يستمر حتى 21 منه، أما مجموعة الأحذية التي ترتديها السيدات في الصور فأصبحت متوفرة في متاجر Christian Louboutin المنتشرة في المنطقة العربية.



