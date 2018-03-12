نساء عربيات ملهمات في عالم الموضة والازياء

أنسامد - 12 مارس /آذار - مقاربة المرأة العربية والموضة حكاية نستشف بين سطورها شغفا كبيرا وتقاربا يصل الى حد التطابق وملامسة لعالم الابداع الذي يبدأ ولا ينتهي من متابعتها لمسارح الموضة العالمية مرورا باطلاعها على أحدث صيحات ألازياء وصولا الى كونها تشكل جزءا لا يتجزأ من صناعة الموضة في العالم وهدفا لشركات الازياء والمصصمين العالميين.



وتستعرض مجلة سيدتي فى تقرير لها علي موقعها علي شبكة الانترنت وجود المرأة العربية في عالم الموضة كمصممة وملهمة وعارضة أزياء تخطت مساحتها المحلية ووصلت الى العالمية وتقدم نماذج لنساء عربيات ملهمات سطرن نجاحات ملحوظة.



"جيجي وبيلا حديد" : تعتبر اليوم الشقيقتان "حديد" من أشهر عارضات الأزياء في العالم، ومن أكثرهن طلباً في عالم الموضة، من أصول فلسطينية والدهما محمد حديد مقاول شهير، ووالدتهما "يولدندا" من أصول هولندية. وهما اليوم وجهان اعلانيان لأهم دو الأزياء العالمية من أمثال "ديور" Dior، و"فالنتينو" وغيرهم.



" عفاف جينفين" : هي ممثلة وعارضة أزياء، ومقدمة برامج من أصول تونسية، نالت شهرة واسعة بسبب جمالها اللافت وتجعيدات شعرها الكثيف، وهي ملهمة للكثير من دور الأزياء العالمية مثل "جيفنشي" ، و"كريستيان لوبوتان" .



"لانا الساحلي" : تُصنف من ضمن أكثر الفاشيونيستاز العربيات شهرة، وقد وصلت حدود العالمية بسبب تميز مدونتها وحسابها الشخصي على انستقرام الذي يصل عدد متابعيها عليه لأكثر من 200 ألف متابع، وقد اختارتها دار "دولتشي أند غابانا" العام الفائت لتشارك في عرض الأزياء الخاص بها كعارضة أزياء، وملهمة للكثيرات من النساء الشابات.



"ريم عكرا" : احدى أشهر مصمما الأزياء العالميات، ولدت في بيروت وانتقلت مع عائلتها الى أمريكا، وافتتحت الدار الخاص بها، وهي اليوم المصممة المفضلة بالنسبة للكثيرات من النجمات العالميات اللواتي يتألقن بفساتينها على السجادة الحمراء وفي المناسبات الكُبرى.



"اليسا صيدناوي" : عارضة أزياء وممثلة ومخرجة من أصول مصرية ايطالية، تتمتع بملامح وجه جميلة وقوام ممشوق وهذا كان سبب دخولها عالم الأزياء، ومالبست أن أصبحت من أشهر العارضات والوجه الاعلاني لعدد من دور الأزياء الكبيرة أمثال "شانيل" ، و"جيورجيو ارماني" .



"ايمان همام" Imaan Hammam: عارضة أزياء من أصول مصرية ومغربية، تم اكتشافها في محطة المترو في امستردام، وهي اليوم من أشهر عارضات الأزياء العالميات ومن أكثرهن طلباً، وتعمل من أهم دور الأزياء العالمية مثل "جيفنشي" Givenchy، "فيندي" Fendi.



"نوون باي نوور" : أسست هذه العلامة من قبل مصممتي الأزياء البحرينيتين الشيخة نور الخليفة والشيخة هيا الخليفة وشقت طريقها لتكون ضمن أهم العلامات التجارية للألبسة الجاهزة في العالم. ومنذ ولادتها عام 2008 الى اليوم وهي تلاقي نجاحاً تلوَ نجاح وقد استطاعت في هذه الفترة القصيرة أن تصبح من الماركات المفضلة لدى الكثير من النجمات مثل عارضة الأزياء و الممثلة وكثيرات غيرهن.



" شروق رحيم" : من أصول تونسية وتعيش في باريس، أطلقت علامتها الخاصة التي تحمل اسم "شروق" والمختصة بتصميم الاكسسوارت المُرصّعة بالكريستال، وأصبحت الأهم في مجالها عالمياً.



"ريم سعيدي" : عارضة أزياء تونسية اكتسبت شهرة كبيرة في الوطن العربي بعد مشاركتها في برنامج لاكتشاف عارضات الأزياء حمل اسم "ميشيون فاشيون" وسرعان من أصبحت واحدة من أشهر عارضات الأزياء العربيات، ونالت شهرة عالمية أيضاً، وهي تعتبر اليوم أيضاً أيقونة من أيقونات الموضة في العالم العربي.



"نور فارس" : مصممة مجوهرات لبنانية ولدت في باريس، درست تاريخ الفن في الولايات المتحدة، لكن لطالما كان لديها وله بتصميم المجوهرات، ولهذا فقد دخلت هذا المجال وقد تصاميم لقطع المجوهرات النفيسة التي حملت طابع عصري وناعم بعيد عن البهرجة، وقد نالت شهرة عالمية، وزبائنها هم النجمات العالميات من أمثال "سلمى حايك" ، "ايلي بومبر" وغيرهن.



"دلال الدوب" : مدونة موضة محجبة من الكويت، نالت شهرة واسعة في الوطن العربي بسبب اطلالاتها المميزة التي تجمع فيها بين الأسلوب الفظ والملائم مع الحجاب وبين الأسلوب الشبابي العصري والمواكب للموضة، وقد أصبحت مصدر وحي بالنسبة للكثيرات من الشابات المحجبات، وتملك اليوم على حسابها الخاص على انستقرام ما يقارب 2.2 مليون متابع.



