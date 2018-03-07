عرض أزياء التركي رشيت باغزيباغلي لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة

انسامد - 7 مارس / اذار - قدّم مصمم الأزياء التركي رشيت باغزيباغلي عرض أزياء خيريًّا لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة، بمشاركة عارضة الأزياء الشهيرة تشاغلا شيكال، في فندق "ميرت كريستال أوتيل" في قبرص الشمالية.



وفِي نهاية عرض الأزياء وقع المزاد ورسا على فستان بقيمة 95.000 ليره تركية. وفي هذه المناسبة تم جمع 80.000 ليره تركية من شركات عدة في قبرص، لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة على شكل تبرعات.



كما وتمّ عرض ٣٠ قطعة من مجموعة رشيد، تميزت بفخامتها وألوانها الفرحة، والتي تميّز المصمم التركي عن غيره. هذا وأكد رشيد في كلمة له، "أنه محظوظ جدًّا لمشاركته في مشروع المسؤوليه الاجتماعية، وأنه يعتز كل الاعتزاز لمشاركته مع عائلة فندق "ميرت رويال" للمرة الثانية، لصالح المسؤولية الاجتماعيه".



يشار إلى أنّ الحضور كان متمثّلًا باللباس الأسود والأبيض . وقد حضر الحفل وزير السياحة والبيئة، وعدد من منظمات العمل الاجتماعي، ورجال الأعمال.



ولأجل العيش من دون عوائق، قامت السيدة (هانزاد أوزباش) للمرة الثانية، بالتوقيع على مشروع المسؤولية الاجتماعية وهي سعيده جدًّا بهذه المناسبة، وكان ريع حفل العرض الأول في 20/05/2017 لصالح العلاج الطبيعي الفيزيائي.



