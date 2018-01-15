المصممة الليبية اسماء عيسى تتحدث عن تصاميمها

انسامد - 15 يناير / كانون ثاني - المصممة أسماء العيسى من جذور ليبية اختارت أرض دبي لتطلق موهبتها بتصميم الفساتين التي تحاول أن تبلور رؤيتها من خلال إيمانها بأن كل إمرأة هي أميرة.



بدأت مسيرتها في الإمارات منذ ثمان سنين وتوسعت لتدخل سوق ليبيا وتركيا وإيطاليا، تطلق المصممة اسماء عيسى بكل موسم مجموعات جديدة وحصرية حيث تتميز بالأقمشة الراقية لفساتين السهرة والزفاف الخاصة بها.



.خبرينا المزيد عن نفسك؟ أنا زوجة و أم لطفلين، و عائلتي و عملي هم ما يعطيني القوة و الحافز دوماً للتقدم ,لدي شغف للأزياء، الموضة، و الجمال. أرى نفسي إنسانة طموحة و أثق أن الطموح هو أساس كل نجاح و طموحي هو الذي أوصلني لمكاني الحالي. عملت على تأسيس علامة لتصاميمي حتى أترك بصمة خاصة لي بعالم تصميم الأزياء و اخترت هذا المشوار لأنني أؤمن بأن الإبداع يأتي عندما يفعل الإنسان ما يحب.



. كيف دخلت على عالم تصميم الأزياء؟ نشأت بعائلة لها تقدير و ميول فنية، فأمي أيضاً كانت مصممة أزياء، و اكتسبت منها الخبرة و كنت دوما مطلعة على مجال تصميم الأزياء، و ظل اهتمامي يكبر معي حتى قررت أن أبدأ مشواري الخاص، فانطلقت من بلدي ليبيا حتى توسعت إلى سوق الإمارات و تركيا و إيطاليا.



. ما هي الألوان و الأقمشة التي تعتمديها في تصاميمك؟ في مجموعتي أحاول إرضاء جميع الأذواق، و أعمل دوما على أن تجد كل إمرأة طلبها عندي، لذلك استخدم أنواع للأقمشة متنوعة، كالدانتيل، الحرير، الأورغانزا، الجاكار و التول، كما أنني لا اعتمد على لون معين بل أحاول دوما توفير الخيارات التي ترضي كل الأذواق و المناسبات، لمجموعتي "الأميرة" تحتوي ألوان مختلفة كالألوان الترابية ,وردي الفاتح, الذهبي و البيج و الألوان الهادئة, و اعتمدت بتصميم الفساتين على قصات ملكية خصوصا بمنطقة الخصر لتعطي شعورا للمرأة التي ترتديها بأنها أمير, كما أدخلت رسمات الورود التي تدل على البهجة و الفرح.



. في مجال الموضة و الأزياء هنالك أذواق متعددة فكيف تتعاملين مع هذا الجانب؟ طبعاً لكل سيدة ذوقها الخاص و الذي يعكس شخصيتها، و على هذا الأساس نقوم باختيار التصميم المناسب لها و نضيف عليه بعض اللمسات و التعديلات التي ترضي مطالبها حتى تكون النتيجة ثقتها بما ترتديه كي تتألق و تتميز.



. ما هي الفئة التي تتوجهين اليها في مجموعاتك؟ كما قلت سابقاً، مجموعتي و تصاميمي تهدف لإرضاء كل الأذواق و الفئات العمرية و أشكال الأجسام المختلفة، لذلك مجموعتي تستهدف كل من تحب ان تتميز بإطلالتها و تشعر بأنها أميرة.



. من هو قدوتك في عالم تصميم الأزياء؟ أحب تصاميم الفنان إيلي صعب، حيث انها تجمع بين الأنوثة و مستجدات الموضة بمجموعات عصرية و متميزة، كما أنني أحب تصاميم اليكسندر مكوين بالعالم الغربي.



. ما هي نصيحتك للمرأة عند اختيارها أزيائها؟ اختيار التصاميم التي تليق بشكل جسمها و عمرها و المناسبة، و دوماً التركيز على ارتداء ما يعطيها الثقة بنفسها.



.ما الخطوات القادمة في تصميم الأزياء؟ أعمل على تصميم مجموعتي الجديدة و التي سوف أطلقها بدبي، كما انني سوف اعرضها بمعرض ميلانو للموضة بمنتصف السنة الحالية.



