أزياء إيلي صعب خيار نجمات العرب والعالم

انسامد - 4 يناير / كانون ثاني - شهد العام المنصرم إطلالات متنوّعة للنجمات العالميات كما لنجمات العالم العربي. وكان لافتاً أن معظم النجمات اخترن أزياءهن من تصاميم المبدع إيلي صعب. فقد باتت مجموعات هذا المصمم اللبناني العالمي الخيار الأول والمميّز لهؤلاء النجمات اللواتي يبحثن دائماً عن إطلالات راقية وفريدة في الوقت نفسه.



وقد تميّز المصمّم إيلي صعب بقدرته على محاكاة أنوثة المرأة ورقّتها وجرأتها في الوقت نفسه من خلال التصاميم التي يقدّمها والأقمشة التي يختارها. وفي جولة على أبرز النجمات اللواتي ارتدين من توقيع إيلي صعب، لاحظنا أن الكثيرات وقع خيارهن على مجموعات الأزياء الراقية التي يقدّمها في كل موسم. ومن أبر النجمات اللواتي تألقن بتصاميم إيلي صعب كانت النجمة اللبنانية نانسي عجرم التي ارتدت في كثير من إطلالات في العام 2017 من مجموعاته، وكان أكثرها جرأة الزيّ الأخضر المصنوع من الترتر والتي تألقت به في إحدى حفلاتها. كذلك الفستان الذي اختارته عارضة الأزياء العالمية نعومي كامبل خلال حضورها حفل توزيع جوائم NBA Awards والمزيّن بالريش.



كما لفتتنا الممثلة كايت وينسلت باختيارها لجمبسوتأسود من توقيع إيلي صعب خلال حفلة توزيع جوائز الأفلام في هوليوود Hollywood Film Awards والذي بدت فيه بمنتهى التألق.



