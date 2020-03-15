إلغاء عرض أزياء فيريتي في ريميني بسبب كورونا

أنسامد - 15 مارس / آذار - أعلنت دار الأزياء الإيطالية Aeffe الغاء عرض أزياء Resort 2021 لمصممة الازياء الإيطالية ألبيرتا فيريتي والذي كان من المقرر إقامته يوم الجمعة 22 مايو في مدينة ريميني الإيطالية، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.



وقالت ألبيرتا فيريتي في بيان لها: أضم صوتي لصوت المصممين الآخرين الذين قرروا تعليق عروضهم انطلاقا من الشعور بالمسؤولية واحترام حالة الطوارئ العالمية.



وأضافت: أعبر عن تضامني مع جميع أولئك الذين تأثروا بالوضع الحالي وإيطاليا بأكملها التي تمر حاليا بوضع صعب للغاية.



