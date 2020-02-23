أكثر من مئة شركة إيطالية تشارك في معرض للازياء في موسكو

أنسامد - 23 فبراير /شباط - تشارك 112 شركة أزياء إيطالية في معرض (Collection Première Moscow ) للازياء الذي يقام في العاصمة الروسية موسكو في الفترة من 24 إلى 27 فبراير.



وتم إطلاق العديد من المبادرات الإستراتيجية بالتعاون مع وكالة Ice ومنظومة الأزياء الإيطالية من أجل مشاركة متميزة للشركات الايطالية في المعرض الذي يعد منصة لا غنى عنها للأزياء في السوق الروسية والبلدان المجاورة.



من المتوقع أن تشهد الدورة الرابعة والثلاثين من المعرض الذي يقام من الاثنين 24 إلى الخميس 27 فبراير 2020 أهم عروض الأزياء في روسيا وأوروبا الشرقية، كما يشهد مشاركة جديدة لمركز فلونسا للمؤتمرات والمعارض مع عروض خاصة للأزياء الإيطالية في مجالات الملابس وإكسسوارات النساء والرجال والأطفال.



ستستضيف هذه النسخة من المعرض أكثر من 1300 دار أزياء من 30 دولة حول العالم.



يقول Alberto Scaccioni رئيس مركز فلورنسا للمؤتمرات والمعارض: كل دورة من دورات المعرض تؤكد الصلة القوية التي تربط الشركات الإيطالية بالسوق الروسي والدول المجاورة، مضيفا أن روسيا والدول المجاورة تمثل سوقا ومنفذا للمنتجات الإيطالية.



