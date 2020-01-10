مجموعة كيارا بوني لاول مرة للرجال

أنسامد 10 يناير/ كانون الثاني - كشفت مجموعة كيارا بوني للازياء عن أول مجموعة من ملابس الرجال من انتاجها لاول مرة رسميا خلال الدورة 97 من معرض ملابس الرجال الدول "بيتي أومو"، المقام في فلورنسا. تضم مجموعة كيارا بوني الجديدة 5 قطع عبارة عن سترة وثلاثة قمصان وسروال، ما تحتاجه خزانة الملابس الأساسية لشخص يحب السفر.



تم عرض المجموعة في معرض "بيتي أومو" في فلورنسا. وتم صنعها من مجموعة من الأقمشة التي يمكن غسلها أيضا في غسالة الملابس دون أن تحتاج للكي. جاء البنطلون في نموذج كلاسيكي، أما السترة فهي نموذج خفيف غير مبطن يتكيف تمامًا مع خطوط الجسم. يحتوي القميص على ثلاثة موديلات، كل منها مزود بأزرار كلاسيكية أو صغيرة.



