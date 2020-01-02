معرض تاريخ الاحذية في قصر بيتي بفلورنسا حتي 19 ابريل

انسامد - 2 يناير - كانون الثاني - افتتح معرض للاحذية في قصر بيتي بفلورنسا لعرض الأحذية و الملابس القديمة والحديثة ، بدءًا من الاحذية ذات السيور التي كان يرتديها الجنود الرومان إلى أكثر الإبداعات شهرة التي صممت لنجوم هوليوود بما في ذلك ليز تايلور.



ويستمر المعرض حتى 19 أبريل 2020.



يعرض المعرض برعاية لورينزا كامين ، وكاترينا كياريلي وفابريزيو بولوتشي 80 عملاً فنياً تمثل الأحذية التي استخدمتخلال فترة تتراوح بين القرن الخامس قبل الميلاد والقرن الرابع الميلادي.



يشمل العمل الفني المزهريات المطلية والنقوش البارزة.



كما يتم عرض النسخ المتماثلة الحديثة للأحذية القديمة ، بما في ذلك النماذج المصممة لإنتاجات هوليوود الرئيسية مثل الصنادل التي ارتدتها ليز تايلور في كليوباترا ، وتشارلتون هيستون في بن هور ، وروسيل كرو في المصارع وكولن فاريل في ألكساندر.



كما سيتم عرض أحذية عصرية مصممة من قبل أفضل العلامات التجارية بما في ذلك جيني ، سيلين ، ريتشارد تايلر ، رينيه كوفيلا ودونا كاران.



