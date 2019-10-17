نيكي ميناج ايقونة مجموعة فندي الجديدة

انسامد - 17 اكتوبر - تشرين اول - قامت مغنية الراب نيكي ميناج بإنشاء مجموعة صغيرة من الموديلات لبيت الازياء الايطالي الراقي فندي مخصصة لخزانة جميع أفراد الأسرة ، من النساء والرجال والأطفال.



عملت الفنانة ، التي تُعتبر رمزًا للأناقة بفضل أسلوبها الجريء والمثير ، مع سيلفيا فينتوريني فندي وفريق التصميم لإنشاء مجموعة لتضمينها في فصل جديد من سلسلة تحمل شعار دار الأزياءالايطالية.



في هذه المجموعة تمتزج روح الإلهام المستقبلي للمغنية مع البهجة الفاخرة للعلامة التجارية التي تحمل عنوانا مثيرا" فندي برينتس أون " ، حيث يجمع شعار المجموعة بين الاكسسوارات المعدنية والأنسجة الغنية.



يمزج الخط بين الصور الظلية الضخمة وتلك الملامسة للجسد تماما في توازن رائع و بين الملابس الغنية المصنوعة يدويا و تلك الخفيفة التي يمكن ارتدائها نهارا.



في احد الموديلات ..نجد كمية ضخمة من الترتر مطرزة على فستان من التل ، بالاضافة الي سترة ماكسي من الأورجانزا النايلون تحمل شعار الدار مطبوعا عليها .. و ايضا جاكيتات ومعاطف كبيرة الحجم ذات وجهين ، تكشف المجموعة كذلك عن سترة سبور من فرو المنك وجلد الغنم مع الأكمام من التريكو.



