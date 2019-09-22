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موضة - عروض أزياء
مجموعة فيندى الجديدة بألوان شروق الشمس
    أنسامد 22 سبتمبر / ايلول - كشفت دار الأزياء فيندى الايطالية عن تشكيلتها الجديدة التي تم طرحها في عرض أزياء مستوحى من شروق الشمس.

    قررت سيلفيا فندى التى تولت إدارة دار أزياء Fendi بعد وفاة المصمم الإبداعى كارل لاجرفيلد الذي عمل مع دار الازياء الايطالية على مدار 54 عاما أن تقوم بعمل تحديث بسيط لمجموعة فيندى دون المساس بستايل لاجرفيلد.

    وجاءت تشكيلة فيندى الجديدة مستوحاة من شروق الشمس، وهو ما حاول المصمم إدخاله إلى المجموعة. كما تعكس تلك المجموعة الرغبة في الحرية مع ما تتسم به من ألوان وأزهار وأقمشة نموذجية مثل ليكرا.

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