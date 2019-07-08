إيطاليا:معرض ملابس مستوحاة من أعمال جوليو رومانو

أنسامد - 8 يوليو/ تموز - تنظم شركة Lubiam الايطالية المتخصصة في صناعة ملابس الرجال معرضا بداء من السادس من اكتوبر في قصر دوجي في مدينة مانتوفا، يضم تشكيلة من الملابس مستوحاة من أعمال الفنان والرسام الايطالي جوليو رومانو.



وسيتم عرض مجموعة من الملابس من تصميم جيوفاني وجوليا بيانكي، وهما من الجيل الرابع من عائلة بيانكي وعلى رأس فريق التصميم بالشركة.



يقول بيتر أسمان، مدير مجمع متاحف قصر دوجي إن جوليو رومانو كان بالفعل فنانا استثنائيا في قدرته على التركيز على الإبداع، مشيرا إلى أنه تم تطبيق طريقة جديدة ومبهرة في العديد من الأشكال الفنية المختلف.



