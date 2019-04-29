بلومارين تفتتح اسبوع الموضةالعربي في دبي

انسامد - 29 ابريل - نيسان - افتتحت ماركة بلومارين للازياء اسبوع
الموضة العربي الذي انتهي امس في دبي .
و تعتبر هذه العلامة ضيفة شرف الاسبوع العربي الذي شارك فيه 70
مصمما في ريدي كوتير و ترجع اهميته الي انه افضل حدث في هذا المجال
للدفع بالمواهب الجيدة علي الساحة و التي ظهرت ابداعاتها في عروض
خريف و شتاء 2019- 2020.
قالت آنا موليناري ، المديرة الإبداعية ومؤسسة علامة بلومارين -
والتي افتتحت رسميا العروض بمجموعة بلو مارين 2019/20 "إنه لشرف
كبير لي أن أكون ضيفًا خاصًا في مجلس الأزياء العربي و تعد هذه
الفعاليةأحد أهم أحداث الموضة في العالم ، وهو مرحلة استثنائية
لعرض العلامات التجارية الفاخرة على العالم العربي ، ووجودي هنا
اليوم هو تقدير مهني مهم بالنسبة لي.
و اختتمت قائلة:" يسعدني أيضًا أن أكتشف في هذه المناسبة دبي ،
المدينة العالمية التي تمزج بين التقاليد والابتكار بطريقتها
الخاصة.