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بلومارين تفتتح اسبوع الموضةالعربي في دبي
    انسامد - 29 ابريل - نيسان - افتتحت ماركة بلومارين للازياء اسبوع الموضة العربي الذي انتهي امس في دبي . و تعتبر هذه العلامة ضيفة شرف الاسبوع العربي الذي شارك فيه 70 مصمما في ريدي كوتير و ترجع اهميته الي انه افضل حدث في هذا المجال للدفع بالمواهب الجيدة علي الساحة و التي ظهرت ابداعاتها في عروض خريف و شتاء 2019- 2020.

    قالت آنا موليناري ، المديرة الإبداعية ومؤسسة علامة بلومارين - والتي افتتحت رسميا العروض بمجموعة بلو مارين 2019/20 "إنه لشرف كبير لي أن أكون ضيفًا خاصًا في مجلس الأزياء العربي و تعد هذه الفعاليةأحد أهم أحداث الموضة في العالم ، وهو مرحلة استثنائية لعرض العلامات التجارية الفاخرة على العالم العربي ، ووجودي هنا اليوم هو تقدير مهني مهم بالنسبة لي.

    و اختتمت قائلة:" يسعدني أيضًا أن أكتشف في هذه المناسبة دبي ، المدينة العالمية التي تمزج بين التقاليد والابتكار بطريقتها الخاصة.

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

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