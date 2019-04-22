معرض أزياء بارولو ايطاليا...فرصة لخلق شراكات دولية

أنسامد - 22 أبريل / نيسان - تتميز ارض معرض Barolo 2019 بالمناظر الطبيعية لكروم العنب في Langhe , Roero e Monferrato لخلق مهرجاناً حقيقياً بوجود الكثير من مصممي الأزياء والموضة والمصورين الايطاليين و العالميين في منطقة تحظى بإهتمام و حماية التراث العالمي اليونسكو حيث يستمر المعرض لمدة ثلاث ايّام من ٣١ مايو الى ٢ يونيو ٢٠١٩.



من خلاله يتم تعريف إقليم لانغي ومونفيراتو ورويرو على أنه "مشهد ثقافي" وهو المكان الذي خلق منه العمل المشترك بين الإنسان والطبيعة البانوراما التي نلاحظها الآن والتي عَرَّفتها اليونسكو بأنها الموقع الإيطالي الخمسين المسجل في التراث الإنساني العالمي، مما جعله يلفت انتباه العالم بأسره بمناظره الطبيعية ومنتجاته في عالم الأزياء وتميزه في الطهي .



ستشتمل الطبعة الرابعة من BFS ورشات عمل وإتفاقيات ومناقشات وتحليلات متعمقة وعروض التي ستتوج تحت بند عروض الأزياء الراقية. وهي مسابقة للمصممين والمصممين الناشئين الذين تقل أعمارهم عن 38 عامًا من جميع أنحاء إيطاليا وبعض دول العالم.



ومن بين المصممين المشاركين المصمم الإيطالي البلغاري ديميتار درادي ، و فالنتينا دينتي ونيكول باراتا.



أما عن الأماكن التي سيُقام هذا الحدث فيها فهي ثلاثة أماكن ذات تأثير مميز وهي قرية بارولو الرائعة ومتحف كاستيلو فاليتي التاريخي الشهير الذي سيبقى مفتوح طيلة مدة المهرجان. وعلى سبيل التذكير سوف يكون هناك مهتمين ومتابعين من اوروبا و روسيا والعالم العربي وأستراليا.



هذا المعرض يشمل كل ما يدور حول عالم الموضة والتصميم والتصوير والمجوهرات كذلك يشمل على المعارض الفوتوغرافية ، الحوارات متعمقة حول قضايا التسويق ، الاستيراد والتصدير، وعروض الطهي.



تجدر الإشارة إلى أن عرض أزياء Barolo سجل رقما قياسيا أوروبيا فيما مضى من خلال ما يهدف له فهو معرض أزياء Barolo يهتم بنشر عالم الأزياء الإيطالية دون حدود ثقافية وسياسية: وستكون هذه الطبعة علامة أخرى على الانفتاح على جميع الأسواق العالمية في مجال الأزياء والتصميم.



