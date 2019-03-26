لوي فويتون يسحب ملابس مايكل جاكسون من مجموعته لشتاء 2019

انسامد - 26 مارس - اذار - بعد شهرين من تقديم مجموعتة من الازياء الرجالية لخريف وشتاء 2019 التي استوحاها من ملابس مايكل جاكسون قام عملاق الأزياء لوي فويتون بسحب القطع المرتبطة مباشرة بالمطرب في اعقاب الجدل الدائر حول الفيلم الوثائقي الاخير " تذكر الوقت و الذي اذاعته شبكة اتش بي او و القناة الرابعة و الذي يتهم فيه شابان جاكسون بالاعتداء الجنسي عليهما عندما كانا طفلين.



يشير مايكل بورك رئيس دار الازياء الفرنسية الي ان المزاعم الموجودة بالفيلم مثيرة للقلق خاصة ان سلامة الاطفال علي راس اهتمامات دار لوي فويتون .



و قد اقيم عرض الازياء قبل اسبوع واحد فقط من عرض الفيلم أمام حشد من الشخصيات الهامة والمعروفة مثل (تيموثي شالاميت وفرانك أوشن وجويل إدجيرتون وناعومي كامبل الذين كانوا يجلسون في الصف الأمامي) و كانت الدعوة للعرض علي صورة قفاز ابيض اللون بالاضافة الي اسطوانة اصلية تحتوي علي اغنيات عديدة لجاكسون.



و قد ضم العرض الكثير من القطع التي كان من المفترض بيعها في المتاجر هذا الصيف مثل المجموعة المطبوع عليها الاعلام و المستوحاة من أغنية نحن العالم و هي اغنية منفردة خيرية كتبها مايكل جاكسون و ليونيل ريتشي وقام بإنتاجها كل من كوينسي جونز ومايكل أومارتيان لألبوم نحن العالم و قد تم تسجيلها سنة 1985 من قبل مجموعة من نجوم الغناء العالميين بالولايات المتحدة الأمريكية لجمع الأموال بغية مكافحة المجاعة في إثيوبيا بأفريقيا. شكلت الأغنية بمشاركة عدد ضخم من الفنانين اللامعين والأكثر شهرة في صناعة الموسيقى الأميركية حدثاً تاريخياً في ذلك الوقت بعدد مبيعات تجاوز 20 مليون نسخة.



وضم العرض ايضا مجموعة من البلوفرات و السترات بغطاء الرأس الشهير لجاكسون بالاضافة الي قميص و بنطلون مطبوع عليها كاريكاتير من الكوميديا الغنائية " ذي ويز كما يوجد ايضا تي شيرت مطبوع عليه الحذاء الخاص بجاكسون .



و يعتبر الاجراء الذي قامت به دار ازياء لوي فيتون هو الاخير في سلسلة من الاجراءات بدأتها 3 محطات اذاعية كندية منعت تماما تقديم اغانيه كما الغي القائمون علي مسلسل الرسوم المتحركة سيمبسون احدي حلقات و التي يقوم فيها جاكسون باعطاء صوته لاحدي الشخصيات .

