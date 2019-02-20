أنسامد - 20 فبراير / شباط / - من المقرر انطلاق أسبوع الموضة في ميلانو هذا الشهر مع عودة جوتشي إلى المدرج.



وقال كارلو كاباسا ، رئيس الغرفة الوطنية للأزياء الإيطالية ، في عرض أسبوع الموضة في ميلانو الذي يجري من 19-25 فبراير ، إن الصناعة تتطلع إلى انخفاض محتمل من زيادة 2.8 ٪ في العام الماضي إلى ارتفاع بنسبة 1 ٪ في نفس الفترة من هذا العام.



وقال كاباسا إن التباطؤ المتوقع يرجع إلى عوامل دولية مثل Brexit والتعريفات الجمركية التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على قطاع مثل الأزياء الإيطالية التي تعتمد بشكل كبير على الصادرات.



إلا أنه أعرب عن ثقته من أن الأرقام يمكن أن تتحسن إذا تم حل هذه المشكلات ، حيث بلغت الإيرادات في 2018 90 مليار يورو ، بزيادة قدرها 2.8٪ عن عام 2017.



وقال كاباسا "ما زلنا نظاما يمثل 12٪ من القيمة المضافة الوطنية ويوظف 700 ألف شخص." وقال "شركات الأزياء في ميلانو تفرد وحدها 28 مليار يورو سنويا" رافضا فكرة أن الصناعة تمر بأزمة.



وقال "لقد نمت كل عام بمعدل 3 ٪ ، إذا كنت تسميها أزمة".



ويسيضيف أسبوع الموضة في ميلانو هذا العام 173 مجموعة مع 60 عرضا للأزياء و 81 إستعراضا.



