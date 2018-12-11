مجموعة شتاء 2018 من نيكست اونلاين

انسامد - 11 ديسمبر - كانون اول - أطلقت علامة الأزياء البريطانية NEXT Online مجموعاتها لهذا الشتاء عبر منصاتها الإلكترونية في الشرق الأوسط. وباعتبارها وجهة التسوق الرائدة لجميع أفراد العائلة، يتمحور هذا الموسم حول الطبعات الجريئة المُلفتة، والأنسجة الأنيقة، والطبقات الدافئة، وبالطبع البيجامات المريحة. فمن طبعات الفهد إلى الحمار الوحشي، تسيطر رسومات الحيوانات على عروض الأزياء لملابس المرأة لموسم خريف وشتاء 2018، مما يعني أن ملابسك الشتوية ستبدو بإطلالة رائعة للغاية. تعاملي مع طبعات الحيوانات كأي قطعة أخرى بتصاميم محايدة، وتألقي بالملابس الأساسية للحصول على إطلالة تلفت الأنظارأو اختاري الطبعات الجريئة وتنسيقها مع تصاميم المربعات الكلاسيكية أو شريط جرافيكي.



تألقي بإطلالة جذابة مع طبعة وشاح مميزة للبلوزات والفساتين التي تؤكد عودة موضة "ماكسيماليزم" بأفضل مما كانت عليه.



وتعود أيضاً موضة التصاميم المخملية الغنية. احصلي على أروع البدلات التي تعتبر الإطلالة المفضلة للمشاهير على السجادة الحمراء. وبالطبع، فإن إطلالة الشتاء الدافئة ستكون مع بلوزة وتوب وتنورة من هذا القماش الشاعري بألوان ملفتة وجذابة.



