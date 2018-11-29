لاول مرة عرض ازياء بيئي..

انسامد - 29 نوفمبر - تشرين الثاني - "عرض الأزياء البيئي" (BioFashion) - هي مبادرة بيئية تسعى إلى نشر الوعي حول الحفاظ على الموارد الطبيعية وإدارتها، بحيث يضع المصممون الجدد فساتين مصنوعة من العناصر الطبيعية والعضوية، مثل النباتيات والزهور وغيرها.



بدات هذه المبادرة في كولومبيا و تحديدا في كالي حيث عُرضت تصاميم مصممين كولومبيين، الذين اعتمدوا في أعمالهم على العناصر الطبيعية والعضوية، مثل النباتات والأزهار وغيرها.



تعتبر مبادرة بيئية تسعى إلى نشر الوعي حول الحفاظ على الموارد الطبيعية وإدارتها، أقيم عرض الأزياء البيئي الفريد في كالي، غرب كولومبيا، في نوفمبر الجاري.



ووضع المصممون فساتين مصنوعة من العناصر الطبيعية والعضوية، مثل النباتات الحية والأوراق والزهور والمنتجات من المواد الخام الثانوية وغيرها.



وعُرضت تصاميم مصممين كولومبيين، الذين اعتمدوا في أعمالهم على العناصر الطبيعية والعضوية، مثل النباتات والأزهار وغيرها، في عرض الأزياء البيئي (BioFashion).



وقدر الباحثون أن خمسة في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية تأتي من قطاع الملابس، وبعبارة أخرى، فإن صناعة الملابس تؤدي إلى تلوث بيئي يعادل مستوى روسيا.



بالتوازي مع هذه الظاهرة ، يتم توليد كميات ضخمة من نفايات النسيج على كل مستوى من مستويات الإنتاج والاستهلاك.



الموضة المستدامة، وتسمى أيضاً الأزياء الإيكولوجية، هي جزء من فلسفة التصميم المتنامية واتجاه الاستدامة، والهدف منها هو إنشاء نظام يمكن دعمه لأجل غير مسمى من حيث تأثير الإنسان على البيئة والمسؤولية الاجتماعية.



