الأناقة في "أسبوع الموضة العربي بدبي

انسامد 26 نوفمبر - تشرين الثاني - اتسم اليوم الرابع من "أسبوع الموضة العربي" بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة بإطلالات ميتاليكية وتزاوج لافت بالـأبيض والأسود لعارضات يمتخترن مع مظلاتهن لنتذكّر قدوم الشتاء الذي فاجأت أمطاره سكان إمارة دبي على غير عادة...



ففي عرض المصمم طوني ميراندا الراقي، سيطر لوني الأبيض والأسود من فساتين أعراس وشورتاث قصيرة وأزياء مع سراويل تاكسيدو، مع أقنعة مثيرة من الدانتيل. اتسم العرض بطابع درامي مسرحي، فالعارضات مع سيجارات مطفأة بأسلوب الثلاثينيات والأربعينيات والأزياء جميلة وأنثوية.



وهذا ليس غريباً عن المصمم البرتغالي الذي يُعرض في باريس وقد اتخذ له مقراً بين الكبار في عاصمة الموضة الفرنسية، الى جانب شانيل في شارع "كامبون" الراقي. ومن المتعارف عليه أنّ طوني ميراندا ألبس جلالة الملك سعود الفيصل والأمير تركي ورؤساء دول، إضافة الى شخصيات فنية ومنها شارل ازنافور وجاك بريل وغيرهم...



