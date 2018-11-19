دبي تحتضن الدورة الثانية من أسبوع تيفاني فاشون ويك باريس

أنسامد 19 نوفمبر/ تشرين الثاني - تنطلق فعاليات الدورة الثانية من أسبوع "تيفانى فاشون ويك باريس" في دبي، الجمعة، 23 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد دورة أولى ناجحة عقدت في أبريل/نيسان الماضي، بمشاركة أشهر استايلش للأزياء الفرنسي كوكو، والمصممة الأمريكية تيفاني، المديرة التنفذية وصاحبة الفكرة.



وذكر موقع "العين" الإماراتي أن المصممة العالمية الإماراتية منى المنصوري ستقدم خلال هذه الفاعلية الكبيرة عرضا من 20 قطعة، يتضمن فستان حنة ملكي ومجموعة من فساتين الزفاف والسهرة.



وقالت المنصوري في تصريحات صحفية أنها استخدمت أقمشة فاخرة جدا من الدانتيل الفرنسي والتافتا والأورجانزا الإيطالي الطبيعية. وأشارت إلى أنها اختارت 4 ألوان لفساتين السهرة، هي درجات البينك مع الأولد روز، والأحمر وهو لون حيادي يعتمد فى كل عروض الأزياء، إضافة إلى استخدام اللون الرمادي بجميع درجاته.



بالنسبة لفستان الزفاف، أكدت المنصوري أنها اعتمدت على لون جديد لأن "أي عرض أزياء لا بد أن يتميز بشيء جديد سواء في الأقمشة أو الرسوم والنقوش والتطريزات"، منوهة بأنها مزجت في فستان الزفاف بين اللونين العاجي والأبيض اللؤلؤي.



الصورة للمصممة : مني المنصوري