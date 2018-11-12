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الخريف..الاحمر والأحذية بنقشة الحيوانات تغزو شوارع الموضة
    انسامد - 12 نوفمبر - تشرين الثاني - إذا كنت من السيدات صاحبات البشرة الفاتحة، تجنبي الأحمر الغامق، وابحثي عن ظلال الأحمر المرجاني أو الأحمر البرتقالي أو الخوخي.

    أما إذا كانت بشرتك حنطيّة، اختاري نغمة أحمر أكثر إشراقاً ، فتدرجات الأحمر الشاحب أو الأرجواني لا تناسبك أبداً.

    لا تتأخري أبداً بالحصول على أجمل الإطلالات للفساتين الحمراء و ينصح خبراء الازياء ايضا بالتعبير عن الجانب الجرئ من شخصيتك من خلال التصاميم المطبعة بجلد الحيوانات البرية، حيث حطت طبعات النمور والفهود والثعابين بخفة وأناقة على الأحذية، بعيداً عن وحشية الحياة البرية، في شوارع الموضة.

    وأبدعت الفاشيونيستاز بتنسيق هذه الصيحة، حيث تم اختيارها بمختلف النقاشات وتنسيقها مع بعضها البعض بأسلوب أنيق وغير متزاحم، إذ اعتمدن الجزمة المطبعة بجلد الأفعى مع فستان طويل بنقشة النمر.

    لا تتردّدي أبداً في اعتماد هذا الاتجاه كعنوان لإطلالتك هذا الخريف
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