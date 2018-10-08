موضة: عرض أزياء دولشي أند جابانا لمتجر دبي الجديد

نسامد - 8 أكتوبر /تشرين الأول/ - أقامت دار الأزياء الإيطالية العريقة دولشي أند جابانا الليلة الماضية عرضا خاصا لتدشين متجرها - الذي أفتتح في مارس الماضي - في المركز التجاري "فاشون أفينيو إكسبنشن" في مول دبي.



وذكربيان دولشي أند جابانا أن هذا الحدث قد أقيم في المتجر الكبير في دبي، مشيرا أن دومينكو دولتشي وستيفانو غابانا قد صمما لهذه المناسبة مجموعة "غنية في التناقضات، مصممة لليالي الشرق مع لمسة صقلية وايطالية :فساتين السهرة الطويلة باللون الوردي والبرتقالي والأصفر والأزرق الفاتح والممزوج بتطبيقات من الريش، الزمرد، الزبرجد، بلورات الذهب والفضة، تطريز زهور و زخارف أرابيسك".



كما أظهر العرض مجموعة من"التيجان والقبعات التي تحول نساء دولشي أند جابانا إلى ملكات قويات بجانب الأناقة الرفيعة، بالإضافة إلى التكسيدو الرجالي والملابس ذات المظهر الرياضي العصري".



ويؤكد البيان أن هذا المتجر، الذي يتألف من ثلاثة طوابق، "يتميز بواجهة أمامية من الرخام الأسود من الصحراء الكبرى" والذي يتلألأ عند غروب الشمس بفضل "لوحات داخلية ذهبية".



