أزياء من البلاستيك وألوان صارخة، صيحات أسبوع ميلان للموضة

أنسامد - 22 سبتمبر/ أيلول/ - في اليوم الثاني من أسبوع الموضة في ميلان للألبسة الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2019 تم عرض العديد من عروض الأزياء اللافتة لكبرى دور الأزياء العالمية مثل دار "فندي" Fendi، "ماكس مارا" Max Mara، "برادا" Prada، "ارماني" Armani، و"موسكينو" Moschino.



دائماً ما تكون الألوان في الصيف حيوية وزاهية على عكس الألوان في فصلي الخريف والشتاء، وعلى ما يبدو أن صيف 2019 سيكون حافلاً بالدرجات اللونية الصارخة مثل الأصفر والبرتقالي، والأحمر والفوشيا أو مزيج من هذه الألوان مع بعضها البعض.



وذكرت مجلة "سيدتي" في موقعها علي شبكة الانترنت أن موضة البلاستيك عادت الى منصات العروض، حيث تم عرض العديد من التصاميم التي ضمت هذه المادة التي توحي بالعصرية من دار "فندي" Fendi، "ماكس مارا" Max Mara، و"موسكينو" Moschino.



الدرجات الترابية رائجة في موضة هذا الموسم ومنها الفاتحة والداكنة، غير أن أبرزها كان اللون العسلي الأقرب للبني.



وكانت اكسسوارات الشعر أحد أبرز صيحات الموضة لهذا لموسم ربيع وصيف 2019 وقد تنوعت بين القبعات، والتربان، وقد جاءت بألوان مختلفة لدى كل من "ماكس مارا" Max Mara، "موسكينو" Moschino و"برادا" Prada.



