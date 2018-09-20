صيحات شعر و صبغات مجنونة من أسبوع الموضة في لندن

انسامد - 20 سبتمبر - ايلول - قدم اسبوع الموضة في لندن مجموعة من تسريحات الشعر بعضها غير مألوف و تتسم بالجرأة الشديدة ..قصات ملفتة و الوان وصلت الي حد وصفها بالجنونية.



ظهرت الويت لوك او التسريحة المبتلة و التي مازالت تلقي رواجا من الموسم الماضي مع اضافة خصلات عفوية متطايرة علي خط مقدمة الشعر او مسحوبة الي الخلف لتبدو مبتلة عند الجذوروكامل مقدمة الرأس وجافة تماما عند النهايات المنسدلة علي الظهر وقدمتها فيكتوريا بيكهام. و ظهرت تسريحات متمردة مثل عرض مولي جودار و هي عبارة عن عمل عقدات متكررة في الشعر تتسلق من اسفل الرقبة الي مقدمة الرأس و عرض جاريت بوج و التي وظفت خصلات مستعارة من البلاستيك الاسود لتكثيف الشعر و عرض اشلي ويليامز و الذي اعتمد علي الدبابيس المرصعة لرفع البوني تيل في الاتجاه المعاكس .



تميزت كذك اكسسوارات الشعر بالغرابة كغطاء الرأس المطبوع و الاطواق المخرمة و الريبون الحريري..و الباروكات.



اما الوان الشعر فحدث و لا حرج حيث ظهرت الالوان الغريبة مثل البرتقالي و الوردي و الازرق و هي الوان تعطي الانطباع بالجأة و الحيوية.



