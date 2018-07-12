إيلي صعب يتلاعب بالضوء والظلال وعرض ملوكي لـ زهير مراد

انسامد - 12 يوليو / تموز - كان لعشاق الموضة في اليوم الأخير من عروض باريس موعدا مع الفخامة في كل تجلياتها جسدها بامتياز المصمم العالمي ايلي صعب الذي انتزع تصفيقات دامت لدقائق طويلة ، مرة أخرى يبرهن هذا المصمم مدى قدرته الإبداعية في ترجمة أحلام المرأة في أزياء فاخرة في خاماتها و أنيقة في قصاتها ، استوحى تفاصيلها و زخرفاتها من جماليات معمار مدينة برشلونة ، حيث غاص في أشهر تحفة معمارية وهي Casa Mila - la Pedrera التي صممها المعماري الاسباني " أنطوني غاودي " حيث جسد زخاريفها في تطريزات من أحجار الكريستال و اللؤلؤ و الخيوط الذهبية ، في عملية تراكب الأقمشة الفاخرة وخاصة البروكارد و الغازار ، التي جاءت بألوان رائعة عكست ازدواجية الضوء و الظلال .



من جهته، جاء عرض المصمم زهير مراد ملوكياً ، حيث غلبت عليه فساتين السهرة الطويلة ، ذات الخامات الفاخرة وخاصة المخمل اتسمت بغني تطريزاتها بالخيوط الذهبية و أحجار الكريستال الملونة جاءت على أشكال أزهار متداخلة في بعضها البعض ، كما أعاد مراجعة البدلات، حيث جاءت الجاكيتات قريبة من الجسم ، طويلة من الخلف و قصيرة من الأمام صنعت من قماش المخمل المطرز ، أما البنطالونات فجاءت عريضة من الأمام نسقت بأحذية شتوية عالية .



الصورة : احد موديلات مراد في اسبوع الموضة بباريس