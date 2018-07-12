إيلي صعب يتلاعب بالضوء والظلال وعرض ملوكي لـ زهير مراد

انسامد - 12 يوليو / تموز - كان لعشاق الموضة في اليوم الأخير من
عروض باريس موعدا مع الفخامة في كل تجلياتها جسدها بامتياز المصمم
العالمي ايلي صعب الذي انتزع تصفيقات دامت لدقائق طويلة ، مرة أخرى
يبرهن هذا المصمم مدى قدرته الإبداعية في ترجمة أحلام المرأة في
أزياء فاخرة في خاماتها و أنيقة في قصاتها ، استوحى تفاصيلها و
زخرفاتها من جماليات معمار مدينة برشلونة ، حيث غاص في أشهر تحفة
معمارية وهي Casa Mila - la Pedrera التي صممها المعماري الاسباني
" أنطوني غاودي " حيث جسد زخاريفها في تطريزات من أحجار الكريستال
و اللؤلؤ و الخيوط الذهبية ، في عملية تراكب الأقمشة الفاخرة وخاصة
البروكارد و الغازار ، التي جاءت بألوان رائعة عكست ازدواجية الضوء
و الظلال .
من جهته، جاء عرض المصمم زهير مراد ملوكياً ، حيث غلبت عليه
فساتين السهرة الطويلة ، ذات الخامات الفاخرة وخاصة المخمل اتسمت
بغني تطريزاتها بالخيوط الذهبية و أحجار الكريستال الملونة جاءت
على أشكال أزهار متداخلة في بعضها البعض ، كما أعاد مراجعة
البدلات، حيث جاءت الجاكيتات قريبة من الجسم ، طويلة من الخلف و
قصيرة من الأمام صنعت من قماش المخمل المطرز ، أما البنطالونات
فجاءت عريضة من الأمام نسقت بأحذية شتوية عالية .