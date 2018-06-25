مصممات سعوديات في معرض العباءة السابع

انسامد - 25 يونيو / حزيران - لتحفيز ورعاية وتوجيه مصممات العباءات الصاعدات، استضاف ليبرا بوتيك مؤخراً معرض العباءة السابع بمشاركة 15 مصممة سعودية عرضن اخر مبتكراتهن في عالم الموضة وقد ضم تشكيلة واسعة من العباءات الراقية والحديثة بالإضافة الى الإكسسورات والعطور التي تعكس ذوق المرأة السعودية من مختلف الأعمار.



و قال موقع ليالينا الالكتروني للازياء انه حيث تنوعت مشاركة مصممات العباءات بين البساطة والفخامة وبأفكار مبتكرة خارجة عن المألوف، ذلك ما أضفى الكثير من الخيارات المتاحة للزائرات، إذ يستقطب هذا المعرض في كل سنة عشاق الذوق الرفيع والموضة والأناقة.



وأكدت مصممة الأزياء والمشرفة على المعرض رنا إسماعيل ان نسخة هذا العام هدفت إلى دعم المصممات الشابات، وان نسخة هذا العام حظيت بحضور أسماء كبيرة وبارزة في هذه الصناعة بجانب حضور سيدات المجتمع وشهدت الفعالية مشاركة طيبة من مصممات واعدات .. و ان هذا المعرض يهدف لتغطية كافة الجوانب الرئيسية التي تحتاجها المصممات الصاعدات لإعداد التصاميم وإصدارها وكـ نادي اجتماعي يسعى دائما إلى إقامة فعاليات تعي تماما مدى اهتمام الأوساط المحلية بحضورها والمشاركة بها والحصول على معلومات مفيدة منها تعود بالنفع على المشاركات".



ومن باب حرصها على دعم الأسماء الشابة في الساحة السعودية، اضافت رنا اسماعيل: "سعدت لما شاهدته من إبداع وتميز لكافة الأسماء الشابة، التي نجحت في خلق فرص النجاح بأنفسها وهذا إشارة واضحة إلى السعودية ستكون هي الرائدة خلال الفترة المقبلة في عالم الموضة".



