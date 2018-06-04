موديلات للعيد من كيج

انسامد - 4 يونيو / حزيران - تقدم علامة كيج Kage للأزياء تشكيلتها الجديدة لموسم ربيع وصيف 2018 ضمن لمسة مستوحاة من عالم الشرق، حيث أبدعت مصممة الدار بسمة أبو غزالة في ابتكار توليفات تحفل برسومات خلابة لزهور شجرة الماغنوليا دينوداتا بكل ما تحمله من حضور رقيق يصحبنا في رحلة ساحرة إلى الصين. و يقول موقع ال عربية ان هذه النبتة، التي تزهر في الربيع وتدوم خلال الصيف، تعد رمزاً حقيقياً لمعنى النقاء والأنوثة. وعلى هذا النحو، تبرز التشكيلة الجانب الأنثوي المرهف للفتاة المثالية كما تراها العلامة دون التخلّي عن شخصيتها المتفرّدة.



وتقدم التشكيلةتصاميم الجمبسوت والقطع المتميزة يطغى عليه تدرجات الباستيل الناعمة بألوان الوردي واللؤلؤي والأزرق السماوي الفاتح مع تفاصيل معدنيّة برّاقة تمنح الأزياء تأثيراتٍ إضافية مذهلة. و تستخدم ايضا كيج الأحزمة العريضة من الحضور و تبرز الطيّات المتداخلة والمستوحاة من فن الأوريجامي الخاص بطي الورق وتنسجم بلمستها الجريئة مع الكشاكش المزخرفة وفق خطوط غاية في الجمال. وتعتمد التشكيلة بشكل واضح على التفاصيل العلوية للأزياء من خلال القصّات المؤثرة عند حدود الرقبة، أو تلك المتميزة بحدود مكشوفة عند منطقة الكتف لتضيف على التصاميم الكلاسيكية طابعاً يحمل بين جنابته أناقة العصر الحديث، و تستخدم ايضا الأزرار الجانبية غير المتناظرة، وأثواب الكيمونو المميزة.



و تستخدم الدار الاقمشة ذات الاشكال الهندسية و الالوان المتنوعة مما يتيح الفرصة لعميلاتها التألق والاستمتاع بإطلالة أنيقة تجمع بين الأزياء المزدانة بالتشكيلات المرقّطة والتقليمات البديعة والزخارف المشرقة بالورود لارضاءالسيدات اللواتي تمتلكن ذوقاً رفيعاً لا حدود لأبعاده وتعشقن التصاميم المستوحاة من ثقافاتٍ مختلفة.



