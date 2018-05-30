اقامة اسبوع الموضة في تونس بمدينة قرطاج

انسامد - 28 مايو / ايار - بمناسبة "أسبوع الموضة" الذي أقيم في تونس أواخر مايو/أيار، عرضت الساحة الإبداعية الشابة منتجات صممت وأنتجت بالكامل في تونس، وهي تستلهم الهوية الحضارية والتاريخية للبلاد.



على مدرجات مسرح قرطاج الروماني الذي يعود للقرن الأول الميلادي، وعلى أنغام موسيقى الإلكترو والجاز، العارضات الشابات مشين بأزيائهن الخفيفة بين الآثار القديمة. فكانت أزياء علامة "مادموزيل هيسي" صفراء ووردية، شفافة، حريرية وخفيفة في عرض (ما وراء السافانا) الذي افتتح التظاهرة.



ووفقا لفيديو نشرته فرانس 24 بهذه المناسبة ، يبدو بين الشابات العارضات خيال فتحية صابرينا فرحاني طالبة الطب والمدونة المعروفة باسم "فيتا لونا سبيريت" . تسلط المدونة، والتي أصبحت شبه محترفة في مجال الموضة، الضوء على تجاربها الثقافية في تونس.



وتضيف "مهرجانات موسيقى الإلكترو التي تقام في مناطق مختلفة في جنوب ووسط البلاد، ومجموعات الفنانين التونسيين، والحرفيون الذين يتعاونون مع المصممين... جوا بالغ الخصوصية علي العروض..



وإن كان "أسبوع الموضة" حكرا على فئة صغيرة من النخبة التونسية بالعاصمة، فإن تظاهرة "صنع في تونس"، وكذلك "صمم في تونس" التي تقدم منتجات تونسية بهوية مميزة تركز على ما هو أبعد من الأزياء الراقية. فتراهن على اختيار تصاميم تحمل لمسة تونسية يتم إنتاجها بالكامل محليا، وتراهن عليها أيضا اقتصاديا منذ الثورة. مؤسسا علامة "ليوم" (اليوم بالعامية التونسية) للملابس الجاهزة سفيان وكلير بن شعبان ضاعفا رأس مالهما عشرين ضعفا خلال أربع سنوات بعد أن أطلقا مشروعهما في خضم "الربيع التونسي" عام 2011.



